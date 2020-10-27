Зґвалтування у Кагарлику: ексначальника Кагарлицького відділку відправили під домашній арешт
ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділу поліції
ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділу поліції
Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, повідомили про підозру колишньому начальнику Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області.
Про це ДБР повідомило у своєму телеграм-каналі, пише RegioNews.
Колишній начальник підозрюється у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення його підлеглими незаконного затримання, заходів для його припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин.
Також колишньому начальнику Кагарлицького відділу поліції обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, сьогодні ж суд відпустив з-під варти одного з підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику.
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