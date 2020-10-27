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27 жовтня 2020, 21:19

Зґвалтування у Кагарлику: ексначальника Кагарлицького відділку відправили під домашній арешт

27 жовтня 2020, 21:19
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ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділу поліції
ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділу поліції
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Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, повідомили про підозру колишньому начальнику Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області.

Про це ДБР повідомило у своєму телеграм-каналі, пише RegioNews.

Колишній начальник підозрюється у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення його підлеглими незаконного затримання, заходів для його припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин.

Також колишньому начальнику Кагарлицького відділу поліції обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, сьогодні ж суд відпустив з-під варти одного з підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику.

ДБР підозра арешт поліція згвалтування начальник Кагарлик
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