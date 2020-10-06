У центрі Івано-Франківська пролунав сильний вибух
Центр міста повністю знеструмлений
Центр міста повністю знеструмлений
У центрі Івано-Франківська увечері у вівторок, 6 жовтня, прогримів сильний вибух.
Про це повідомляє "1580 служба оперативного реагування", пише RegioNews.
На даний момент відомо, що місцеві жителі почули гучний вибух біля центрального міського готелю. Швидше за все, це – підстанція, як припускають городяни.
Також повідомляється, що центральна частина Івано-Франківська повністю знеструмлена.
На місце події вже викликали відповідні служби, серед яких поліція та рятувальники.
Причини і обставини вибуху поки встановлюються і уточнюються.
Ззаді Надії,вибух в підстанціїОпубліковано Віктором Володимировичем Вівторок, 6 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, 5 жовтня у багатоповерхівці Львова стався вибух, постраждала людина.
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