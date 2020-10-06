У центрі Івано-Франківська пролунав сильний вибух

Центр міста повністю знеструмлений

Центр міста повністю знеструмлений

Фото: скрін відео

У центрі Івано-Франківська увечері у вівторок, 6 жовтня, прогримів сильний вибух.

Про це повідомляє "1580 служба оперативного реагування", пише RegioNews.

На даний момент відомо, що місцеві жителі почули гучний вибух біля центрального міського готелю. Швидше за все, це – підстанція, як припускають городяни.

Також повідомляється, що центральна частина Івано-Франківська повністю знеструмлена.

На місце події вже викликали відповідні служби, серед яких поліція та рятувальники.

Причини і обставини вибуху поки встановлюються і уточнюються.

Ззаді Надії,вибух в підстанції Опубліковано Віктором Володимировичем Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 5 жовтня у багатоповерхівці Львова стався вибух, постраждала людина.