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У центрі Івано-Франківська пролунав сильний вибух
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06 жовтня 2020, 21:26 14

У центрі Івано-Франківська пролунав сильний вибух

06 жовтня 2020, 21:26 14
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Центр міста повністю знеструмлений
Центр міста повністю знеструмлений
Фото: скрін відео
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У центрі Івано-Франківська увечері у вівторок, 6 жовтня, прогримів сильний вибух.

Про це повідомляє "1580 служба оперативного реагування", пише RegioNews.

На даний момент відомо, що місцеві жителі почули гучний вибух біля центрального міського готелю. Швидше за все, це – підстанція, як припускають городяни.

Також повідомляється, що центральна частина Івано-Франківська повністю знеструмлена.

На місце події вже викликали відповідні служби, серед яких поліція та рятувальники.

Причини і обставини вибуху поки встановлюються і уточнюються.

Ззаді Надії,вибух в підстанції

Опубліковано Віктором Володимировичем Вівторок, 6 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, 5 жовтня у багатоповерхівці Львова стався вибух, постраждала людина.

Івано-Франківськ вибух поліція електрика рятувальники
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