Пожежа на Луганщині: Названо чотири джерела займання

Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб

Жертвами пожеж в Луганській області стали 11 осіб

ДСНС

Поліція встановила чотири ймовірних джерела займання, що переросли у пожежу в Луганській області. Вони перебувають у селах Смолянинове, Половинкине, Запорізьке, а також місті Щастя та смт Білокуракине.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця поліції у Луганській області Тетяна Погукай, інформує RegioNews.

Вона назвала такі ймовірні джерела займання:

у с. Смолянинове Новоайдарського району безпосередньо під лінією високовольтної електромережі, яке сталось приблизно о 15:45 1 жовтня;

у с. Половинкине та с. Запорізьке Старобільського району ймовірною причиною виникнення пожежі, а саме загоряння сухої трави та лісового насадження, стало замикання проводів високовольтної електромережі внаслідок сильних поривів вітру;

у м. Щастя Новоайдарського району безпосередньо під лінією високовольтної електромережі. Займання сталося приблизно увечері 30 вересня;

у смт Білокуракине, вул. Розкішна, внаслідок необережного поводження з вогнем 60-річної місцевої мешканки, яка розпалила багаття на своєму городі, щоб випалити бур’ян та суху траву, вогнище перекинулося на суху вербу, що знаходилася неподалік городу.

Нагадаємо, що від початку масштабних лісових пожеж у Луганській області згоріли понад 500 будинків місцевих мешканців.