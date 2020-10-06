В центре Ивано-Франковска прогремел сильный взрыв
Центр города полностью обесточен
Центр города полностью обесточен
В центре Ивано-Франковска вечером во вторник, 6 октября, прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщает "1580 служба оперативного реагирования", пишет RegioNews.
На данный момент известно, что местные жители услышали громкий взрыв возле центрального городского отеля. Скорее всего, это – подстанция, как предполагают горожане.
Также сообщается, что центральная часть Ивано-Франковска полностью обесточена.
На место происшествия уже вызвали соответствующие службы, среди которых полиция и спасатели.
Причины и обстоятельства взрыва пока устанавливаются и уточняются.
Сзади Надежды,взрыв в подстанцииОпубликовано Виктором Владимировичем Вторник, 6 октября 2020 г.
Напомним, 5 октября в многоэтажке Львова произошел взрыв, пострадал человек.
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