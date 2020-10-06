В центре Ивано-Франковска прогремел сильный взрыв

Центр города полностью обесточен

Центр города полностью обесточен

Фото: скрин видео

В центре Ивано-Франковска вечером во вторник, 6 октября, прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает "1580 служба оперативного реагирования", пишет RegioNews.

На данный момент известно, что местные жители услышали громкий взрыв возле центрального городского отеля. Скорее всего, это – подстанция, как предполагают горожане.

Также сообщается, что центральная часть Ивано-Франковска полностью обесточена.

На место происшествия уже вызвали соответствующие службы, среди которых полиция и спасатели.

Причины и обстоятельства взрыва пока устанавливаются и уточняются.

Сзади Надежды,взрыв в подстанции Опубликовано Виктором Владимировичем Вторник, 6 октября 2020 г.

Напомним, 5 октября в многоэтажке Львова произошел взрыв, пострадал человек.