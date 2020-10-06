21:26  06 октября
В центре Ивано-Франковска прогремел сильный взрыв
22:22  06 октября
Мэр Николаева Сенкевич предлагает запретить все предвыборные встречи из-за коронавируса
18:36  06 октября
С начала суток на Донбассе зафиксирован один обстрел
UA | RU
UA | RU
06 октября 2020, 21:26 14

В центре Ивано-Франковска прогремел сильный взрыв

06 октября 2020, 21:26 14
Читайте також українською мовою
Центр города полностью обесточен
Центр города полностью обесточен
Фото: скрин видео
Читайте також
українською мовою

В центре Ивано-Франковска вечером во вторник, 6 октября, прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщает "1580 служба оперативного реагирования", пишет RegioNews.

На данный момент известно, что местные жители услышали громкий взрыв возле центрального городского отеля. Скорее всего, это – подстанция, как предполагают горожане.

Также сообщается, что центральная часть Ивано-Франковска полностью обесточена.

На место происшествия уже вызвали соответствующие службы, среди которых полиция и спасатели.

Причины и обстоятельства взрыва пока устанавливаются и уточняются.

Сзади Надежды,взрыв в подстанции

Опубликовано Виктором Владимировичем Вторник, 6 октября 2020 г.

Напомним, 5 октября в многоэтажке Львова произошел взрыв, пострадал человек.

Ивано-Франковск взрыв полиция электричество спасатели
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд арестовал экс-полицейського, который вызвал смертельное ДТП в Броварах
06 октября 2020, 17:50
Пожар на Луганщине: Названы четыре источника возгорания
06 октября 2020, 16:10
Начальник полиции в Умани попался на взятке
06 октября 2020, 14:57
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Петр Олещук
Все блоги »