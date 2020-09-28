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28 вересня 2020, 19:01 1

На Прикарпатті дороги ремонтують машини із символікою партії "За майбутнє"

28 вересня 2020, 19:01 1
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Таким чином партія використовує маніпулятивні технології
Таким чином партія використовує маніпулятивні технології
Фото: КВУ Facebook
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Спостерігачі КВУ зафіксували факт розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних на автотранспорті, що здійснює ремонт доріг поблизу міста Івано-Франківськ на трасі Івано-Франківськ-Коломия.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Комітету виборців України у Facebook.

На трьох автомобілях, які ремонтують трасу, розміщено елементи символіки та назву політичної партії "За майбутнє", - йдеться у повідомленні КВУ.

Дорожня кампанія "ПБС", яка займається ремонтом доріг, входить до сфери впливу народного депутата попереднього скликання Олександра Шевченка, який балотується до обласної ради від політичної партії "За майбутнє".

Використання символіки політичної партії під час ремонтних доріг можна розглядати як маніпулятивну технологію, що спрямована на введення виборців в оману, та виборчий піар на ремонті доріг", - зазначили у КВУ.

На Прикарпатті ремонтують дороги із партійною символікою Спостерігачі КВУ зафіксували факт розміщення агітаційних...

Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Нагадаємо, кандидат у мери Полтави влаштував агітаційний концерт у день жалоби .

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