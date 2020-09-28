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Кандидатом у мери Луцька від "Слуги народу" зареєстровано Романа Боднарука
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28 вересня 2020, 17:08

Кандидатом у мери Луцька від "Слуги народу" зареєстровано Романа Боднарука

28 вересня 2020, 17:08
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Раніше Роман Боднарук був членом фракції партії "Батьківщина" у Луцькій міській раді
Раніше Роман Боднарук був членом фракції партії "Батьківщина" у Луцькій міській раді
Фото: Depo.Львів
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Луцька територіальна виборча комісія зареєструвала Романа Бондарука кандидатом у мери Луцька від партії "Слуга народу".

Про це пише RegioNews з посиланням на Depo.Львів.

Довідка: Роман Бондарук, директор ТзОВ "Волинська обласна друкарня", народився 7 жовтня 1979 року в селі Жидичин Ківерцівського району Волинської області. З 2000 до 2006 року навчався у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Фінанси" та здобув кваліфікацію магістра з фінансів.

У жовтні 2010-го обраний депутатом Луцької міської ради за списком ВО "Батьківщина". Був членом фракції партії, заступником голови постійної комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру, згодом – членом комісії з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження. Також входив міськвиконком Луцької міської ради. З 2007 року був головою правління КП "Промбуд–6".

Нагадаємо, у Луцьку лідером симпатій виборців є партія "За майбутнє" - РЕЙТИНГ.

вибори Слуга народа партія мер Луцьк Кандидат реєстрація
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