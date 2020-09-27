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27 вересня 2020, 18:00 12

Кандидат у мери Полтави влаштував агітаційний концерт у день жалоби

27 вересня 2020, 18:00 12
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Поруч зі сценою глядачам роздавали горілку і кашу
Поруч зі сценою глядачам роздавали горілку і кашу
Фото: скрін відео
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Кандидат на посаду полтавського міського голови Андрій Матковський, який балотується від ВО «Батьківщина» влаштував агітаційний концерт у день жалоби за загиблими у авіакатастрофі під Харковом.

Про це пише RegioNews з посиланням на poltavske.tv.

Дійство відбулося в мікрорайоні "Авіамістечко". Там облаштували сцену, де виступали артисти, а поряд в наметі людей пригощали горілкою та кашею.

Колега по партії Матковського Ігор Кужик зазначив, що це був не агітаційний захід, а вечір-реквієм, проте зі сцени лунали саме агітаційні заклики обрати Матковськго міським головою.

Як відомо, учора, 26 вересня, по всій країні був оголошений день жалоби за військовослужбовцями, які загинули під час падіння військового літака Ан-26 під Чугуєвим, на Харківщині.

Згідно з указом Президента, у день жалоби на всій території України має бути приспущений Державний прапор на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Усі розважально-концертні заходи мають бути скасовані, а до програм теле- й радіопередач – внесені відповідні зміни.

вибори Полтава мер траур Батьківщина Кандидат агітація концерт
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