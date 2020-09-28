У "Слузі народу" сказали, скільки кандидатів партія висуває на місцевих виборах

"Слуга народу" висунула близько 73% кандидатів від максимально можливої кількості

"Слуга народу" висунула близько 73% кандидатів від максимально можливої кількості

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Партія "Слуга народу" висуває на місцеві вибори понад 30 тисяч кандидатів у всіх регіонах України.

Такі дані озвучив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 28 вересня, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Так, загалом партія веде понад 30 тисяч кандидатів, які претендують на посади депутатів місцевих рад, а також міських голів і голів ОТГ в усіх регіонах України. За словами Корнієнка, "Слуга народу" висунула близько 73% кандидатів від максимально можливої кількості.

"Це 1080 рад, 58,7% чоловіків, 41,3% жінок", - уточнив Корнієнко.

Згідно з даними презентації, яка була продемонстрована на брифінгу, в обласні ради партія висуває 1583 кандидатів, районні - 5268, міські - 10340, сільські - 6766, селищні - 7570.

"Ми продовжуємо бути молодою партією, і ми молодий склад відправляємо до міських рад, селищних, обласних і районних. 30% - до 35 років", - зазначив Корнієнко.

Політик додав, що більша частина кандидатів має вік від 18 до 45 років. Майже 60% кандидатів від партії - у віці 36-55 років, старше 56 років - 11,9%.

"На голів ми висунули 952 людини. З них 280 осіб - кандидати на посади міських голів, 313 - селищних, 359 - сільських", - сказав Корнієнко.

За словами голови партії, майже 19% кандидатів від "Слуги народу" - представники освіти, 9,2% - медики. Також є підприємці, держслужбовці нижчих рівнів, економісти, керівники. 16% складають громадські діячі.

Нагадаємо, "Слуги" хочуть вести паралельний підрахунок голосів на місцевих виборах в облцентрах.