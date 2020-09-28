На Прикарпатье дороги ремонтируют машины с символикой партии "За будущее"

Таким образом партия использует манипулятивные технологии

Таким образом партия использует манипулятивные технологии

Фото: КИУ Facebook

Наблюдатели КИУ зафиксировали факт размещения агитационных материалов без выходных данных на автотранспорте, который осуществляет ремонт дорог вблизи города Ивано-Франковск на трассе Ивано-Франковск-Коломыя.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.

На трех автомобилях, которые ремонтируют трассу, размещены элементы символики и название политической партии "За будущее", - говорится в сообщении КИУ.

Дорожная кампания "ПБС", которая занимается ремонтом дорог, входит в сферу влияния народного депутата предыдущего созыва Александра Шевченко, который баллотируется в областной совет от политической партии "За будущее".

Использование символики политической партии во время ремонтных дорог можно рассматривать как манипулятивную технологию, которая направлена на введение избирателей в заблуждение, и избирательный пиар на ремонте дорог", - отметили в КИУ.

На Прикарпатье ремонтируют дороги с партийной символикой Наблюдатели КИУ зафиксировали факт размещения агитационных... Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Напомним, кандидат в мэры Полтавы устроил агитационный концерт в день траура .