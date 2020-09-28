На Прикарпатье дороги ремонтируют машины с символикой партии "За будущее"
Наблюдатели КИУ зафиксировали факт размещения агитационных материалов без выходных данных на автотранспорте, который осуществляет ремонт дорог вблизи города Ивано-Франковск на трассе Ивано-Франковск-Коломыя.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.
На трех автомобилях, которые ремонтируют трассу, размещены элементы символики и название политической партии "За будущее", - говорится в сообщении КИУ.
Дорожная кампания "ПБС", которая занимается ремонтом дорог, входит в сферу влияния народного депутата предыдущего созыва Александра Шевченко, который баллотируется в областной совет от политической партии "За будущее".
Использование символики политической партии во время ремонтных дорог можно рассматривать как манипулятивную технологию, которая направлена на введение избирателей в заблуждение, и избирательный пиар на ремонте дорог", - отметили в КИУ.
На Прикарпатье ремонтируют дороги с партийной символикой Наблюдатели КИУ зафиксировали факт размещения агитационных...Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Понедельник, 28 сентября 2020 г.
Напомним, кандидат в мэры Полтавы устроил агитационный концерт в день траура .