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28 сентября 2020, 19:01 1

На Прикарпатье дороги ремонтируют машины с символикой партии "За будущее"

28 сентября 2020, 19:01 1
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Таким образом партия использует манипулятивные технологии
Таким образом партия использует манипулятивные технологии
Фото: КИУ Facebook
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Наблюдатели КИУ зафиксировали факт размещения агитационных материалов без выходных данных на автотранспорте, который осуществляет ремонт дорог вблизи города Ивано-Франковск на трассе Ивано-Франковск-Коломыя.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на страницу Комитета избирателей Украины в Facebook.

На трех автомобилях, которые ремонтируют трассу, размещены элементы символики и название политической партии "За будущее", - говорится в сообщении КИУ.

Дорожная кампания "ПБС", которая занимается ремонтом дорог, входит в сферу влияния народного депутата предыдущего созыва Александра Шевченко, который баллотируется в областной совет от политической партии "За будущее".

Использование символики политической партии во время ремонтных дорог можно рассматривать как манипулятивную технологию, которая направлена на введение избирателей в заблуждение, и избирательный пиар на ремонте дорог", - отметили в КИУ.

На Прикарпатье ремонтируют дороги с партийной символикой Наблюдатели КИУ зафиксировали факт размещения агитационных...

Опубликовано КОМИТЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УКРАИНЫ Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Напомним, кандидат в мэры Полтавы устроил агитационный концерт в день траура .

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