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18 серпня 2020, 16:53 3

На Прикарпатті авто влетіло у трактор: троє загиблих

18 серпня 2020, 16:53 3
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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження
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Аварія із загиблими сталася на Калущині, де зіткнулися легковик і трактор.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.

18 серпня о 14:00 надійшло повідомлення на лінію "102" про ДТП між селами Калуського району Боднарів і Вістова.

Слідчими встановлено, що водій Daewoo Lanos, виконуючи маневр обгону, на закритому повороті виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з трактором John Deere. У результаті аварії на місці події загинули троє пасажирів легковика, а водій доставлений у медзаклад. Їх вік і місце проживання встановлюються. Водій трактора у ДТП не постраждав.

У водіїв відібрано кров для перевірки стану сп’яніння. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

Прикарпатські поліцейські розслідують ДТП, у якій троє осіб загинули Аварія із загиблими сталася на Калущині, де...

Опубліковано Поліція Івано-Франківської області Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 10 серпня на Івано-Франківщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: троє людей загинули.

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