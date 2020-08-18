На Прикарпатті авто влетіло у трактор: троє загиблих
Аварія із загиблими сталася на Калущині, де зіткнулися легковик і трактор.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.
18 серпня о 14:00 надійшло повідомлення на лінію "102" про ДТП між селами Калуського району Боднарів і Вістова.
Слідчими встановлено, що водій Daewoo Lanos, виконуючи маневр обгону, на закритому повороті виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з трактором John Deere. У результаті аварії на місці події загинули троє пасажирів легковика, а водій доставлений у медзаклад. Їх вік і місце проживання встановлюються. Водій трактора у ДТП не постраждав.
У водіїв відібрано кров для перевірки стану сп’яніння. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.
Прикарпатські поліцейські розслідують ДТП, у якій троє осіб загинули Аварія із загиблими сталася на Калущині, де...Опубліковано Поліція Івано-Франківської області Вівторок, 18 серпня 2020 р.
Нагадаємо, 10 серпня на Івано-Франківщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: троє людей загинули.