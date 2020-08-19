На Прикарпатье депутата местного совета облили нечистотами

Участников нападения пока не нашли

Участников нападения пока не нашли

Фото: Ратуша

Видео нападения опубликовал на Facebook-странице пользователь Роман Биланюк, сообщает RegioNews.

Депутат покинула помещение Яремчанского горисполкома после заседания постоянных комиссий городского совета, парни уже ждали ее на лестнице к вокзалу, – говорится в сообщении.

На видео видно, как один из парней в черном подходит и убеждается, что это именно Вера Галайко, которую им заказали. Впоследствии другой преступник, тоже в черном, выливает на женщину ведро нечистот. Третье лицо в это время проводит видеосъемку вдоль стенда рекламы.

Если Вы видели данных лиц, сообщите пожалуйста в полицию, или напишите мне в личные сообщения.Преступники должны быть привлечены к ответственности, – добавил пан Роман.

Опубликовано Roman Bilanjuk Вторник, 18 августа 2020 г.

Напомним, во Львове известная волонтер облила себя бензином .