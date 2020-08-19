14:08  19 августа
Завтра Кабмин дополнительно пересмотрит зоны карантина в Украине
15:03  19 августа
Владимир Зеленский представил кандидата в мэры Запорожья
17:31  19 августа
На Донбассе зафиксировали обстрел вблизи Луганского
UA | RU
UA | RU
19 августа 2020, 16:42 2

На Прикарпатье депутата местного совета облили нечистотами

19 августа 2020, 16:42 2
Читайте також українською мовою
Участников нападения пока не нашли
Участников нападения пока не нашли
Фото: Ратуша
Читайте також
українською мовою

В центре города Яремче Ивано-Франковской области на координатора общественной инициативы “Яремчанский Набережная” Веру Галайко напала группа лиц.

Видео нападения опубликовал на Facebook-странице пользователь Роман Биланюк, сообщает RegioNews.

Депутат покинула помещение Яремчанского горисполкома после заседания постоянных комиссий городского совета, парни уже ждали ее на лестнице к вокзалу, – говорится в сообщении.

На видео видно, как один из парней в черном подходит и убеждается, что это именно Вера Галайко, которую им заказали. Впоследствии другой преступник, тоже в черном, выливает на женщину ведро нечистот. Третье лицо в это время проводит видеосъемку вдоль стенда рекламы.

Если Вы видели данных лиц, сообщите пожалуйста в полицию, или напишите мне в личные сообщения.Преступники должны быть привлечены к ответственности, – добавил пан Роман.

Опубликовано Roman Bilanjuk Вторник, 18 августа 2020 г.

Напомним, во Львове известная волонтер облила себя бензином .

Ивано-Франковск Прикарпатье Яремче нападение депутат горсовет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Депутата райсовета на Черниговщине будут судить за отмывание 5 млн грн
18 августа 2020, 18:13
На Прикарпатье авто влетело в трактор: трое погибших
18 августа 2020, 16:53
В Одесской области 14 работников горсовета заболели коронавирусом
18 августа 2020, 09:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Черниговские парадоксы: как мэр Атрошенко съедает рейтинг "Слуги народа"
Ставка на "зеленое". Как Буткевич покупает Житомирскую область
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »