На Прикарпатье депутата местного совета облили нечистотами
В центре города Яремче Ивано-Франковской области на координатора общественной инициативы “Яремчанский Набережная” Веру Галайко напала группа лиц.
Видео нападения опубликовал на Facebook-странице пользователь Роман Биланюк, сообщает RegioNews.
Депутат покинула помещение Яремчанского горисполкома после заседания постоянных комиссий городского совета, парни уже ждали ее на лестнице к вокзалу, – говорится в сообщении.
На видео видно, как один из парней в черном подходит и убеждается, что это именно Вера Галайко, которую им заказали. Впоследствии другой преступник, тоже в черном, выливает на женщину ведро нечистот. Третье лицо в это время проводит видеосъемку вдоль стенда рекламы.
Если Вы видели данных лиц, сообщите пожалуйста в полицию, или напишите мне в личные сообщения.Преступники должны быть привлечены к ответственности, – добавил пан Роман.
Опубликовано Roman Bilanjuk Вторник, 18 августа 2020 г.
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