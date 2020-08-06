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06 серпня 2020, 13:40 7

У Львові відома волонтерка облила себе бензином

06 серпня 2020, 13:40 7
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Підпалити себе дівчині завадили люди
Підпалити себе дівчині завадили люди
Фото: Варта1
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Відома львівська волонтерка Олена Живко облила себе бензином посеред вулиці.

Про це повідомляє Варта 1, інформує RegioNews.

Подія трапилася сьогодні, 6 серпня на вулиці Городоцькій. Підпалити їй себе не дали люди.

Зробила вона це нібито через тиск поліції на її рідних. Пізніше, разом з ветеранами АТО Олена перемістилася під стіни Галицького районного суду.

Довідка:

Олена Живко юристка за освітою, її ім’я пов’язують з політично-військовими організаціями Дмитра Яроша – "Правий сектор" та "ДІЯ". Олена очільниця "Об'єднання добровольців", неодноразово була в зоні ООС.

Нагадаємо, в Одесі невідомі напали на місцевого активіста.

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