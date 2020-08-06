У Львові відома волонтерка облила себе бензином
Підпалити себе дівчині завадили люди
Підпалити себе дівчині завадили люди
Відома львівська волонтерка Олена Живко облила себе бензином посеред вулиці.
Про це повідомляє Варта 1, інформує RegioNews.
Подія трапилася сьогодні, 6 серпня на вулиці Городоцькій. Підпалити їй себе не дали люди.
Зробила вона це нібито через тиск поліції на її рідних. Пізніше, разом з ветеранами АТО Олена перемістилася під стіни Галицького районного суду.
Довідка:
Олена Живко юристка за освітою, її ім’я пов’язують з політично-військовими організаціями Дмитра Яроша – "Правий сектор" та "ДІЯ". Олена очільниця "Об'єднання добровольців", неодноразово була в зоні ООС.
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