У Львові відома волонтерка облила себе бензином

Підпалити себе дівчині завадили люди

Підпалити себе дівчині завадили люди

Фото: Варта1

Про це повідомляє Варта 1, інформує RegioNews.

Подія трапилася сьогодні, 6 серпня на вулиці Городоцькій. Підпалити їй себе не дали люди.

Зробила вона це нібито через тиск поліції на її рідних. Пізніше, разом з ветеранами АТО Олена перемістилася під стіни Галицького районного суду.

Довідка:

Олена Живко юристка за освітою, її ім’я пов’язують з політично-військовими організаціями Дмитра Яроша – "Правий сектор" та "ДІЯ". Олена очільниця "Об'єднання добровольців", неодноразово була в зоні ООС.

Нагадаємо, в Одесі невідомі напали на місцевого активіста.