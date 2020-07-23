На Івано-Франківщині протестувальники перекрили дорогу "Львів – Мукачево"

Люди вимагають справедливого розподілу компенсацій потерпілим від повені

Люди вимагають справедливого розподілу компенсацій потерпілим від повені

Фото: Facebook

У Галичі Івано-Франківської області люди перекрили дорогу "Львів – Мукачево" з вимогою переглянути рішення міської ради щодо розподілу допомоги постраждалим від повені.

Про це повідомив головний редактор місцевої газети Володимир Теслюк у Facebook.

Міська рада розглянула лише 129 із 500 заяв на виплату допомоги. Невдоволені галичани перекрили трасу Н-09. Вимагають скасування рішення сесії міської ради про виділення допомоги за підтоплення", – зазначив Теслюк.

Наразі відомо, що місцеві мешканці пропустили лише "швидку допомогу", яка рухалася дорогою.

Крім того, частина протестувальників приїхала в Івано-Франківськ на засідання постійної комісії обласної ради з питань захисту прав людини, законності, правопорядку, антикорупційної політики, люстрації та очищення влади, пише видання Бліц-Інфо.

Мешканка Галича Ольга Голубашкіна розповіла, що сьогоднішнім перекриттям дороги хотіли привернути увагу обласного та районного керівництва до своєї ситуації.

Жінка розповіла, що під час паводку її та інші будинки були пошкоджені. Втім, коли ходила комісія часто у будинки не заходили, це пояснювали тим, що над будинками літає квадрокоптер та фіксує всі пошкодження.

5 липня на сесії міської ради прийняли рішення, де особам, у будинках яких була вода повинні виділити по 200 тисяч. Таких людей є 129. Однак, у нас є близько 500 осіб, в яких вода була вище коліна і їх навіть відселювали. Їм би повинні виділити по 500 тисяч, але цього не відбулось. У нас є люди, яких просто не включили у списки", - розповіла мешканка Галича.

Депутати облради вважають, що місцева влада перевищила свої повноваження. Відтак, заступник голови комісії Сергій Федорців запропонував людям більше не перекривати дорогу, а підготувати всі матеріали та приїхати на сесію обласної ради.

Нагадаємо, 14 липня Денис Шмигаль розповів, як проходить процес ліквідації наслідків повеней .