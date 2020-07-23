На Ивано-Франковщине протестующие перекрыли дорогу "Львов – Мукачево"

Люди требуют справедливого распределения компенсаций пострадавшим от наводнения

Люди требуют справедливого распределения компенсаций пострадавшим от наводнения

Фото: Facebook

В Галиче Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу "Львов – Мукачево" с требованием пересмотреть решение городского совета относительно распределения помощи пострадавшим от наводнения.

Об этом сообщил главный редактор местной газеты Владимир Теслюк в Facebook.

Городской совет рассмотрел лишь 129 из 500 заявлений на выплату пособий. Недовольные галичане перекрыли трассу Н-09. Требуют отмены решения сессии городского совета о выделении помощи за подтопления", – отметил Теслюк.

Сейчас известно, что местные жители пропустили только "скорую помощь", которая двигалась по дороге.

Кроме того, часть протестующих приехала в Ивано-Франковск на заседание постоянной комиссии областного совета по вопросам защиты прав человека, законности, правопорядка, антикоррупционной политики, люстрации и очищения власти, пишет издание Блиц-Инфо.

Жительница Галича Ольга Голубашкина рассказала, что сегодняшним перекрытием дороги хотели привлечь внимание областного и районного руководства к своей ситуации.

Женщина рассказала, что во время паводка ее и другие здания были повреждены. Впрочем, когда ходила комиссия часто в дома не заходили, это объясняли тем, что над домами летает квадрокоптер и фиксирует все повреждения.

5 июля на сессии городского совета приняли решение, где лицам, в домах которых была вода должны выделить по 200 тысяч. Таких людей 129. Однако, у нас есть около 500 человек, в которых вода была выше колена и их даже отселяли. Им должны выделить по 500 тысяч, но этого не произошло. У нас есть люди, которых просто не включили в списки", - рассказала жительница Галича.

Депутаты облсовета считают, что местная власть превысила свои полномочия. Следовательно, заместитель председателя комиссии Сергей Федорцив предложил людям больше не перекрывать дорогу, а подготовить все материалы и приехать на сессию областного совета.

Напомним, 14 июля Денис Шмыгаль рассказал, как проходит процесс ликвидации последствий наводнений .