На Вінниччині зіткнулися легковик і вантажівка: загинуло четверо людей

Ще четверо - травмовані

Ще четверо - травмовані

Фото: Нацполіція

Біля села Лукашівка Літинського району на Вінниччині сталася смертельна ДТП: загинули чотири особи, ще четверо госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що в салоні автомобіля OPEL Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебувало 7 осіб. Четверо пасажирів легковика загинули.

Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та наразі госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась.

На місці події працює слідчо-оперативна група ГУНП та експерти НДЕКЦ. Поліцейські встановлюють особи учасників аварії.

Обставини та причини автопригоди з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання - до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на трасі Київ-Чоп біля повороту на село Іванівці Закарпатської області зіштовхнулися легковик Mazda та вантажівка.