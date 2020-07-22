В Одесі біля мерії мітингували велосипедисти

Основна їх вимога - будівництво велодоріжок у місті

Основна їх вимога - будівництво велодоріжок у місті

Фото: Суспільне

В Одесі люди зібралися під будівлею мерії на мітинг з вимогою побудувати велодоріжки. За словами учасників акції, наразі в місті практично відсутня велоінфраструктура.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Основна вимога активістів - будівництво велодоріжок у місті. Зокрема, вони вимагали завершити будівництво велосипедного кільця, затвердженого ще в 2015 році.

Учасники заходу стояли з велосипедами та плакатами з написами: "Де наші велодоріжки?" та "Більше умов для вело, більше простору". Також мітингарі скандували "Годі нас вбивати".

У нашому місті категорично бракує велоінфраструктури. Її, від слова зовсім, немає. Пересуватися дорогами дуже небезпечно. У нас, у місті, дуже багато людей, які їздять на велосипеді та банально бояться їздити дорогами," – запевнив один з учасників акції.

Ще одна учасниця акції Ольга Лозинська наголосила, що у водіїв на дорогах відсутня культура керування. Як запевнила Ольга, вона неодноразова потрапляла в ситуації, коли автівки блокували її рух.

Велосипедисти вимагають обов'язкового дотримання Державних будівельних норм 2.3-5, де вказано, що під час будь-якої реконструкції вулиць міста мають враховувати права велосипедистів. Зокрема будувати велодоріжки, велосмуги або велопішохідні зони.

Пізніше директор міського департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Олександр Ілько у відеокоментарі розповів про розвиток велоінфраструктури в Одесі. Він запевнив, що це – одна із пріоритетних задач, яку розглянуть на нараді у п’ятницю.

Раніше повідомляли, що у регіонах проходять акції проти дистанційного навчання.