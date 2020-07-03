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03 липня 2020, 12:58 7

На Прикарпатті підприємці провели акцію проти посилення карантину

03 липня 2020, 12:58 7
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В акції взяли участь близько 300 чоловік
В акції взяли участь близько 300 чоловік
Фото:Суспільне
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В Івано-Франківську на акцію протесту вийшли близько 300 підприємців - усі вони вимагали переглянути посилення карантинних вимог.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Так, підприємці виступили проти обмеження кількості людей, що можуть одночасно перебувати у закладах громадського харчування.

За словами одного із учасників мітингу, підприємці зібрали свої вимоги у звернення, які обіцяють оприлюднити під час позачергової сесії міської ради. Вони хочуть, щоб документ потрапив до голови ОДА, який може скликати комісію та переглянути посилення карантинних вимог.

Окрім працівників закладів харчування на протест прийшли і представники суміжних галузей - ведучі свят, телеоператори, музиканти. Також серед учасників - люди, у яких були заплановані святкування.

Раніше повідомлялось, що в результаті повені на Заході України станом на ранок 3 липня затопленими залишаються 11 населених пунктів. У Чернівецькій області 7, у Львівській — 2 і в Тернопільській — 2.

карантин Івано-Франківськ протест ОДА підприємство
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