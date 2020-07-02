Лікарні Івано-Франківська не будуть приймати пацієнтів з коронавірусом – мер

Їх будуть направляти в обласну інфекційну лікарню

Їх будуть направляти в обласну інфекційну лікарню

У зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус, міські лікарні Івано-Франківська не будуть приймати пацієнтів з Covid-19.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає RegioNews з посиланням на "Галицький кореспондент".

Він підкреслив, що статистика захворювання коронавірусом погіршилася. Кількість хворих збільшується щодня. Зараз в міських лікарнях 281 людина, хвора на Covid-19.

Тривожні цифри, тому що це показник кінця квітня, тоді у нас було більше хворих. Тому прийняли рішення, що поки не будемо приймати пацієнтів. Будемо їх направляти в обласну інфекційну лікарню, а також у Калуську міську лікарню. Робимо це для того, щоб частину пацієнтів виписати", - сказав Марцінків.

Мер додав, що в обласній інфекційній лікарні знаходиться 46 франківців, з них 4 надійшли минулої доби.

За його словами, у червні відбувся найбільший приріст смертей — 130 осіб. Для порівняння, в 2019 році — 97 осіб, а в 2018 році — 100 чоловік.

Це не тільки коронавірус, але статистика сумна", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні зросла добова кількість хворих на коронавірус — заразилися 889 осіб.