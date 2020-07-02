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02 июля 2020, 20:30 2

У мэра Коломыи и его заместителя диагностировали COVID-19

02 июля 2020, 20:30 2
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Ближайший круг контактных лиц руководства города также пройдет тестирование на COVID-19

Об этом городской голова Коломыи Игорь Слюзар написал на своей странице в Facebook, пишет Regionews.

Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус”, - написал мэр.

Также Игорь Слюзар сообщил, что обе семьи чиновников самоизолировались на две недели. Все ближайшие контактные лица также будут протестированы на COVID-19.

Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошо. У одного из...

Опубликовано Игорь Слюзар Четверг, 2 июля 2020 г.

Напомним, сегодня у секретаря городского совета Кропивницкого обнаружили COVID-19.

Ранее Черкасская городская рада перешла на карантин, у работницы обнаружили COVID-19.

коронавирус заместитель Ивано-Франковск мэр COVID-19 больные Коломыя
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