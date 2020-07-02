09:44  02 липня
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу різко зросла
08:47  02 липня
На відставку Смолія відреагували в Офісі президента і "Слузі народу"
08:21  02 липня
Ситуація на Донбасі: за добу поранили одного українського військового
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 10:35 10

У секретаря міської ради Кропивницького виявили COVID-19

02 липня 2020, 10:35 10
Читайте также на русском языке
Працівників, які з ним контактували, перевіряють на наявність захворювання
Працівників, які з ним контактували, перевіряють на наявність захворювання
Фото: kr-rada.gov.ua
Читайте также
на русском языке

У секретаря міської ради Кропивницького Андрія Табалова підтвердили наявність коронавірусу.

Про це повідомляє місцеве видання "Без купюр" із посиланням на депутатів міської ради, передає RegioNews.

Як пише видання, обласний лабораторний центр отримав екстрене звернення від іншої лабораторії щодо одного з посадовців міської ради, який захворів на COVID-19.

Вони не називають його прізвище, однак за словами в.о. директора обласного лабораторного центру Надії Оперчук, проводиться епідеміологічне розслідування, в тому числі перевіряють на наявність захворювання працівників міської ради, які контактували з хворим.

Досліджуються межі вогнища, ми бачимо, що ще будуть люди”, – повідомила Оперчук.

Вона додала, що усі, хто контактував з хворим, проходять ПРЛ-тестування, списки контактних осіб відправлені до міськради та сімейних лікарів. Також повторно проводиться тестування членів сім’ї посадовця.

Нагадаємо, двоє депутатів львівської міської ради захворіли на коронавірус.

Кропивницький горсовет коронавірус влада МОЗ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за добу різко зросла
02 липня 2020, 09:44
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
01 липня 2020, 22:00
У Херсоні найвищі рейтинги перед виборами у колишнього мера Володимира Сальдо – соцопитування
01 липня 2020, 20:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
Всі відео »
Чиновники ОДА, бізнесмени та правоохоронці, або Кому належать автовокзали Сумщини
КВК, БПП і КОНТРАБАС: фактори перемоги "Слуги народу" на українському Заході
Всі публікації »
Сергій Возний
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Всі блоги »