У секретаря міської ради Кропивницького виявили COVID-19

Працівників, які з ним контактували, перевіряють на наявність захворювання

Працівників, які з ним контактували, перевіряють на наявність захворювання

Фото: kr-rada.gov.ua

Про це повідомляє місцеве видання "Без купюр" із посиланням на депутатів міської ради, передає RegioNews.

Як пише видання, обласний лабораторний центр отримав екстрене звернення від іншої лабораторії щодо одного з посадовців міської ради, який захворів на COVID-19.

Вони не називають його прізвище, однак за словами в.о. директора обласного лабораторного центру Надії Оперчук, проводиться епідеміологічне розслідування, в тому числі перевіряють на наявність захворювання працівників міської ради, які контактували з хворим.

Досліджуються межі вогнища, ми бачимо, що ще будуть люди”, – повідомила Оперчук.

Вона додала, що усі, хто контактував з хворим, проходять ПРЛ-тестування, списки контактних осіб відправлені до міськради та сімейних лікарів. Також повторно проводиться тестування членів сім’ї посадовця.

Нагадаємо, двоє депутатів львівської міської ради захворіли на коронавірус.