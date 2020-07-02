У секретаря міської ради Кропивницького виявили COVID-19
У секретаря міської ради Кропивницького Андрія Табалова підтвердили наявність коронавірусу.
Про це повідомляє місцеве видання "Без купюр" із посиланням на депутатів міської ради, передає RegioNews.
Як пише видання, обласний лабораторний центр отримав екстрене звернення від іншої лабораторії щодо одного з посадовців міської ради, який захворів на COVID-19.
Вони не називають його прізвище, однак за словами в.о. директора обласного лабораторного центру Надії Оперчук, проводиться епідеміологічне розслідування, в тому числі перевіряють на наявність захворювання працівників міської ради, які контактували з хворим.
Досліджуються межі вогнища, ми бачимо, що ще будуть люди”, – повідомила Оперчук.
Вона додала, що усі, хто контактував з хворим, проходять ПРЛ-тестування, списки контактних осіб відправлені до міськради та сімейних лікарів. Також повторно проводиться тестування членів сім’ї посадовця.
Нагадаємо, двоє депутатів львівської міської ради захворіли на коронавірус.