Зеленський без чобіт: на Прикарпатті шукали взуття для президента

У затопленому селі Ланчин місцевий житель віддав главі держави свої гумові чоботи

У затопленому селі Ланчин місцевий житель віддав главі держави свої гумові чоботи

Фото: Hromadske

Президент Володимир Зеленський виявився не готовим до роботи в підтоплених селах на Івано-Франківщині: дорогі туфлі президента потонули б у багнюці.

Як повідомляє Hromadske, коли глава держави вирішив оцінити наслідки стихійного лиха у селі Ланчин, з’ясувалося, що йому потрібне гумове взуття, пише RegioNews.

Чоботи! Чоботи! "Чоботи президенту!", - почав кричати один з охоронців.

У відповідь місцевий чоловік швидко зняв свої і віддав їх главі держави.

Завдяки цьому Зеленський зміг оглянути село без ризику намочити ноги і забруднити своє взуття.

Водночас, як чоловік, який виручив президента, сам обійшовся без чобіт, не уточнюється.

Нагадаємо, учора ввечері Володимир Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття.

Раніше Зеленський пообіцяв знайти нове житло для постраждалих від повені.