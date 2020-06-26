Паводки на Прикарпатті: підтоплено понад 7 тисяч будинків

Зруйновані 1196 кілометрів доріг

Зруйновані 1196 кілометрів доріг

Фото: ДСНС

Через повені в західних областях України підтоплено 7 тисяч 731 будинок в 262 населених пунктах, також зруйновані 1196 кілометрів автодоріг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

"У 262 населених пунктах: Івано-Франківська (202), Чернівецька (45), Львівська (11), Тернопільської (4); підтоплено 7 тис. 731 будинок: Івано-Франківська (6 тис. 653), Чернівецька (1 тис. 49), Львівська (1), Тернопільська (118), 13 об'єктів соціальної та побутової сфери", - йдеться в повідомленні.

Крім того, затоплено 4 тис. 553 підвалу; 12 411 тис. присадибних ділянок; зруйновано 1196 км автодоріг, з яких 152 км в Івано-Франківській області, 337 мостів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський прилетів на затоплене Прикарпатті, щоб особисто оглянути постраждалі від повені райони.

У той же час, у Моз готуються до можливих спалахів кишкової інфекції на Прикарпатті.