09:51  26 червня
Новий антирекорд: за добу понад 1000 нових випадків зараження COVID-19
10:14  26 червня
Паводки на Прикарпатті: підтоплено понад 7 тисяч будинків
08:19  26 червня
ООС: бойовики порушили "тишу" сім раз, є поранений
UA | RU
UA | RU
26 червня 2020, 10:14 5

Паводки на Прикарпатті: підтоплено понад 7 тисяч будинків

26 червня 2020, 10:14 5
Читайте также на русском языке
Зруйновані 1196 кілометрів доріг
Зруйновані 1196 кілометрів доріг
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Через повені в західних областях України підтоплено 7 тисяч 731 будинок в 262 населених пунктах, також зруйновані 1196 кілометрів автодоріг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

"У 262 населених пунктах: Івано-Франківська (202), Чернівецька (45), Львівська (11), Тернопільської (4); підтоплено 7 тис. 731 будинок: Івано-Франківська (6 тис. 653), Чернівецька (1 тис. 49), Львівська (1), Тернопільська (118), 13 об'єктів соціальної та побутової сфери", - йдеться в повідомленні.

Крім того, затоплено 4 тис. 553 підвалу; 12 411 тис. присадибних ділянок; зруйновано 1196 км автодоріг, з яких 152 км в Івано-Франківській області, 337 мостів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський прилетів на затоплене Прикарпатті, щоб особисто оглянути постраждалі від повені райони.

У той же час, у Моз готуються до можливих спалахів кишкової інфекції на Прикарпатті.

негода дороги Прикарпаття рятувальники ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
Всі відео »
Монополія на Тернопільщині: скільки і кому платить єдиний власник автовокзалів регіону
Дубінський і Ко: хранителі Півночі
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »