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26 июня 2020, 14:28 11

Зеленский без сапог: на Прикарпатье искали обувь для президента

26 июня 2020, 14:28 11
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В затопленном селе Ланчин местный житель отдал главе государства свои резиновые сапоги
В затопленном селе Ланчин местный житель отдал главе государства свои резиновые сапоги
Фото: Hromadske
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Президент Владимир Зеленский оказался не готовым к работе в подтопленных селах на Ивано-Франковщине: дорогие туфли президента утонули бы в грязи.

Как сообщает Hromadske, когда глава государства решил оценить последствия стихийного бедствия в селе Ланчин, выяснилось, что ему нужна резиновая обувь, пишет RegioNews.

Сапоги! Сапоги! "Сапоги президенту!", - начал кричать один из охранников.

В ответ местный мужчина быстро снял свои и отдал их главе государства.

Благодаря этому Зеленский смог осмотреть деревню без риска намочить ноги и испачкать свою обувь.

В то же время, как человек, который выручил президента, сам обошелся без сапог, не уточняется.

Напомним, вчера вечером Владимир Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатья.

Ранее Зеленский пообещал найти новое жилье для пострадавших от наводнения.

Владимир Зеленский помощь Ивано-Франковск Прикарпатье президент Наводнение
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