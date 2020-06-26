Зеленский без сапог: на Прикарпатье искали обувь для президента
Президент Владимир Зеленский оказался не готовым к работе в подтопленных селах на Ивано-Франковщине: дорогие туфли президента утонули бы в грязи.
Как сообщает Hromadske, когда глава государства решил оценить последствия стихийного бедствия в селе Ланчин, выяснилось, что ему нужна резиновая обувь, пишет RegioNews.
Сапоги! Сапоги! "Сапоги президенту!", - начал кричать один из охранников.
В ответ местный мужчина быстро снял свои и отдал их главе государства.
Благодаря этому Зеленский смог осмотреть деревню без риска намочить ноги и испачкать свою обувь.
В то же время, как человек, который выручил президента, сам обошелся без сапог, не уточняется.
Напомним, вчера вечером Владимир Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатья.
Ранее Зеленский пообещал найти новое жилье для пострадавших от наводнения.