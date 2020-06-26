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26 червня 2020, 10:29 5

В Івано-Франківській області розслідують зв'язок між вирубкою лісу і повенями

26 червня 2020, 10:29 5
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Паводки могли бути викликані масовою вирубкою лісів на Прикарпатті
Паводки могли бути викликані масовою вирубкою лісів на Прикарпатті
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Прокуратура Івано-Франківської області розпочала кримінальне провадження за фактами незаконної вирубки лісу, яка могла призвести до значних паводків на території Івано-Франківської та інших областей.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу прокуратури.

У повідомленні зазначили, що сильні опади на території Прикарпаття у червні цього року ймовірно могли бути спричинені в результаті масового знищення об'єктів рослинного світу, вирубки лісів, неналежного здійснення лісогосподарської діяльності та невиконання заходів щодо охорони навколишнього природного середовища посадовими особами.

У прокуратурі підкреслили, що наразі тривають першочергові слідчі дії. Проведення досудового розслідування доручено слідчому відділу УСБУ в області.

Раніше повідомлялося, що через повені у західних областях України підтоплено 7 тисяч 731 будинків в 262 населених пунктів, також зруйновані 1196 кілометрів автодоріг.

Також стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув на затоплене Прикарпаття, щоб особисто оглянути постраждалі території регіону.

ліс прокуратура розслідування Івано-Франківськ Прикарпаття вирубка Повінь
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