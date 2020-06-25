Володимир Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття
Глава держави особисто огляне постраждалі від повені райони
Глава держави особисто огляне постраждалі від повені райони
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише RegioNews.
Володимир Зеленський особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней. Також він поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха.
Крім того, Президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.
Раніше Зеленський пообіцяв знайти нове житло для постраждалих від повені.
Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов і сильних дощів почалися паводки. Оголошено третій рівень небезпеки – червоний.
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