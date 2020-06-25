Володимир Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття

Глава держави особисто огляне постраждалі від повені райони

Глава держави особисто огляне постраждалі від повені райони

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише RegioNews.

Володимир Зеленський особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней. Також він поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха.

Крім того, Президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.

Раніше Зеленський пообіцяв знайти нове житло для постраждалих від повені.

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов і сильних дощів почалися паводки. Оголошено третій рівень небезпеки – червоний.