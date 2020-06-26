МОЗ готується до можливих спалахів кишкової інфекції на Прикарпатті

Підтопленими залишаються 11 лікарень

Підтопленими залишаються 11 лікарень

Фото: з відкритих джерел

У західних областях України, які постраждали від повеней можливі спалахи кишкової інфекції.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповідаючи на питання про те, чи готовий МОЗ до можливих спалахів COVID-19 в подтопленых регіонах.

Звичайно, крім COVID-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо", - зазначив він.

Також в результаті повені подтоплеными залишаються 11 медичних установ, однак, за словами міністра, "там ситуація повністю контрольована".

Міністр також зазначив, що з лікарні в місті Галич, де лікуються хворі на COVID-19, дійсно проводили евакуацію пацієнтів. Однак це були три породіллі.

"Справді, в лікарні, яка знаходиться в місті Галич, затоплені приміщення. Ми почали готуватися до евакуації. Були евакуйовані лише три жінки-породіллі. Там знаходяться 9 хворих (коронавірусом, - ред.). Але евакуації вони не потребують", - сказав Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський прилетів на затоплене Прикарпаття щоб особисто оглянути постраждалі від повені райони.