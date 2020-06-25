Зеленський пообіцяв знайти нове житло для постраждалих від повені

Держава не залишить в біді жителів західних областей

Держава не залишить в біді жителів західних областей

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити житлом постраждалих від повені в західних областях України: їм допоможуть відновити пошкоджене житло або нададуть нове.

Як передає RegioNews, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

За його словами, влада обов'язково відновить зруйновані через паводки дороги, мости та іншу інфраструктуру.

Обов'язково вирішимо питання житла. Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділена фінансова допомога", - заявив Зеленський.

На думку президента, кошти на це обов'язково знайдуть, хоча для цього знадобиться "не один мільярд гривень".

Нагадаємо, на цьому тижні західні області України охопили потужні паводки, які утворилися в результаті рясних дощів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, ситуація на затоплених паводками районах західної України критична.