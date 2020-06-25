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25 червня 2020, 18:48 1

Негода в Україні. У Тернопільській області постраждалих немає

25 червня 2020, 18:48 1
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У місцевій ОДА стверджують, що ситуація стабілізується
У місцевій ОДА стверджують, що ситуація стабілізується
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Постраждалих в результаті негоди в Тернопільській області немає.

Про це в ефірі 112 заявив голова місцевої ОДА Володимир Труш, повідомляє RegioNews.

За його словами, ситуація стабілізується.

"В селі Устя-Зелене є дві дамби, одна з яких не витримала стихії, інша поки що протистоїть воді. Затоплені сільськогосподарські угіддя, заплави, але саме село не дуже постраждало. Зараз хвиля води пішла на Заліщицький район", - підкреслив Труш.

Він додав, що в Монастирському затопило село Коропець. Зараз там працюють рятувальники відкачують воду із затоплених колодязів та підвалів.

Люди з цих сіл були евакуйовані вчора, а сьогодні дехто з жителів повернувся у свої будинки і підраховує збитки.

Раніше повідомлялося, що у Тернопільській та Вінницькій областях евакуювали людей через загрозу повені.

негода Тернопіль ОДА Повінь Тернопільська область
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