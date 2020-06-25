Негода в Україні. У Тернопільській області постраждалих немає
Постраждалих в результаті негоди в Тернопільській області немає.
Про це в ефірі 112 заявив голова місцевої ОДА Володимир Труш, повідомляє RegioNews.
За його словами, ситуація стабілізується.
"В селі Устя-Зелене є дві дамби, одна з яких не витримала стихії, інша поки що протистоїть воді. Затоплені сільськогосподарські угіддя, заплави, але саме село не дуже постраждало. Зараз хвиля води пішла на Заліщицький район", - підкреслив Труш.
Він додав, що в Монастирському затопило село Коропець. Зараз там працюють рятувальники відкачують воду із затоплених колодязів та підвалів.
Люди з цих сіл були евакуйовані вчора, а сьогодні дехто з жителів повернувся у свої будинки і підраховує збитки.
Раніше повідомлялося, що у Тернопільській та Вінницькій областях евакуювали людей через загрозу повені.