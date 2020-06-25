Вибух у багатоповерхівці Києва: Зеленський роздав постраждалим ключі від нових квартир

Квартири отримали 12 сімей

Квартири отримали 12 сімей

Президент України Володимир Зеленський вручив ключі від нових квартир постраждалим в результаті вибуху в багатоповерхівці на Позняках 21 червня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відео на сторінці глави держави у Facebook.

За словами Зеленського, всього держава виділила постраждалим 40 квартир у Феофанії. Сьогодні отримали ключі 12 сімей. Інші квартири обіцяють видати протягом місяця.

Він додав, що всі квартири нові, але ремонт їм все одно необхідний. Цю задачу він доручив меру столиці Віталію Кличко.

Володимир Зеленський передає ключі від нового житла постраждалим від вибуху, що стався 21 червня. Володимир Зеленський передає ключі від нового житла постраждалим від вибуху, що стався 21 червня в одній із багатоповерхівок київського району Позняки. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 25 червня 2020 р.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів. Загинуло 5 осіб.