Владимир Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье
Глава государства лично осмотрит пострадавшие от наводнения районы
Глава государства лично осмотрит пострадавшие от наводнения районы
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.
Владимир Зеленский лично осмотрит территории региона, пострадавших от наводнений. Также он пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.
Кроме того, Президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды на территории западных областей.
Ранее Зеленский пообещал найти новое жилье для пострадавших от наводнения.
Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен третий уровень опасности – красный.
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