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25 июня 2020, 20:48 3

Владимир Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье

25 июня 2020, 20:48 3
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Глава государства лично осмотрит пострадавшие от наводнения районы
Глава государства лично осмотрит пострадавшие от наводнения районы
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, пишет RegioNews.

Владимир Зеленский лично осмотрит территории региона, пострадавших от наводнений. Также он пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Кроме того, Президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды на территории западных областей.

Ранее Зеленский пообещал найти новое жилье для пострадавших от наводнения.

Напомним, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки. Объявлен третий уровень опасности – красный.

Владимир Зеленский Ивано-Франковск Прикарпатье президент Наводнение
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