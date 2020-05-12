Мер Вінниці просить уряд дозволити торгівлю на непродовольчих ринках

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов зустрівся з протестувальниками, які мітингували під мерією

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Міський голова Вінниці Сергій Моргунов зустрівся з протестувальниками, які мітингували під мерією

Мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення направити звернення до Вінницької ОДА, уряду та президента переглянути останню Постанову Кабміну щодо пом’якшення карантинних обмежень і дозволити непродовольчим ринкам працювати з суворим дотриманням санітарних вимог.

Про це Сергій Моргунов написав на своїй сторінці у

, повідомляє RegioNews.

Фактично два місяці ринки непродовольчих товарів закриті через карантин, і люди щодня очікують, що повернуться до роботи і зможуть заробити, щоб прогодувати свої сім’ї. І я добре їх розумію", - написав Моргунов.

Голова повідомив, що вів перемовини з ініціативною групою представників трьох вінницьких ринків та громадських організацій, які об’єднують підприємців.

"На зустрічі ще раз пояснив людям, що місцева влада не має повноважень щодо відкриття чи закриття ринків в умовах карантину. І ми можемо діяти лише на підставі рішень Кабінету Міністрів України. Але я особисто завжди на стороні людей, які працюють самі і створюють робочі місця для інших", - зауважив мер.

Сьогодні біля міської ради зібрались підприємці із закликом до Уряду дозволити працювати речовим ринкам. Фактично два... Опубліковано Сергієм Моргуновим Вівторок, 12 травня 2020 р.

Відповіді від уряду вінницькі підприємці очікують три дні, після чого обіцяють знову вийти на вулицю.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня під мерією Вінниці відбувся мітинг підприємців, на якому вимагали відкрити непродовольчі ринки міста.