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Від COVID-19 помер головлікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги
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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 травня 2020, 13:26 3

Від COVID-19 помер головлікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги

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10 травня 2020, 13:26 3
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Незадовго до смерті у нього підтвердили наявність коронавірусу
Фото: Ігор Ковалюк
Незадовго до смерті у нього підтвердили наявність коронавірусу

10 травня, на 58 році життя помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого 6 днів тому тест підтвердив наявність коронавірусу.

Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.

Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк", — написав Марцінків.

За словами керівника профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венника, Ігор Ковалюк помер на 58-му році життя.

Працівники станції швидкої медичної допомоги завжди будуть пам’ятати Ігоря Михайловича як невтомного керівника, педагога, колегу та чудову людину", — повідомив він.

Попри позитивний тест на COVID-19, причину смерті лікарі не називають.

Однак іще 4 травня міський голова Марцінків повідомляв, що до лікарень Івано-Франківська потрапили шістеро жителів міста, зокрема і керівник станції швидкої допомоги. Тоді його стан оцінювали як важкий.

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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.


коронавірус Івано-Франківськ COVID-19 Лікар Руслан Марцінків
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