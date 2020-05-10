Від COVID-19 помер головлікар Івано-Франківської станції швидкої допомоги
10 травня, на 58 році життя помер головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк, у якого 6 днів тому тест підтвердив наявність коронавірусу.
Про це у Facebook повідомив мер міста Руслан Марцінків, передає RegioNews.
Сьогодні відійшов у вічність головний лікар Івано-Франківської станції швидкої медичної допомоги Ігор Ковалюк", — написав Марцінків.
За словами керівника профспілки станції швидкої допомоги Богдан Венника, Ігор Ковалюк помер на 58-му році життя.
Працівники станції швидкої медичної допомоги завжди будуть пам’ятати Ігоря Михайловича як невтомного керівника, педагога, колегу та чудову людину", — повідомив він.
Попри позитивний тест на COVID-19, причину смерті лікарі не називають.
Однак іще 4 травня міський голова Марцінків повідомляв, що до лікарень Івано-Франківська потрапили шістеро жителів міста, зокрема і керівник станції швидкої допомоги. Тоді його стан оцінювали як важкий.
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Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 10 травня в Україні зафіксовано 15232 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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