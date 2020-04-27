Прикарпатье: 761 человек инфицирован COVID-19, 47 летальных случаев
В Ивано-Франковской области самый высокий показатель смертности в Украине.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
В Ивано-Франковской области зафиксировано 761 случай инфицирования, сообщают о 47 погибших.
Больше всего больных в Ивано-Франковске - 199. Здесь также зафиксировано наивысшее количество смертей.
Высокие показатели заболеваемости в Калушском районе - 108, Надвирнянском - 102, Тисменицком - 59, Рожнятовском - 39, Галицком - 38, Тлумацком - 34.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отмечает, что в области возросла оперативность проведения ПЦР-диагностики. На результаты ждет 138 пациентов. Это меньше, чем обычно.
83 жителей Ивано-Франковска госпитализированы в областную инфекционную больницу, в городских стационарах с подозрением - 244, в детской больнице - 3, областном фтизиоцентре - 32. За выходные один пациент умер. За последние сутки в области подтвердили 30 случаев.
ТЕНДЕНЦИИ ВСЕЛЯЮТ НАДЕЖДУ #карантин_ІФ Хочу начать с некоторого позитива. Существенно улучшилась оперативность проведения...Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 27 апреля 2020 г.
В Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новые случаи.
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