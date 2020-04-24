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24 квітня 2020, 16:18 14

Президент призначив голову Івано-Франківська ОДА

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24 квітня 2020, 16:18 14
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На посаду призначений Віталій Федорів, який до цього виконував обов'язки голови ОДА
Віталій Федорів. Фото: Івано-Франківська ОДА
На посаду призначений Віталій Федорів, який до цього виконував обов'язки голови ОДА

Про це інформує RegioNews із посиланням на сайт президента України.

"Призначити Федоріва Віталія Васильовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі президента №155/2020.

Ще одним указом президент звільнив Федоріва від тимчасового виконання обов'язків голови Івано-Франківської ОДА.

Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталієм Федорівим. Наголосив на важливості вирішення актуальних проблем області. Зокрема, йшлося про економічний розвиток регіону.

Віталій Федорів народився 1977 року в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Економіка підприємства", (інженер-економіст), у 2004 році – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Державна служба" (магістр державної служби). З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 року був заступником голови, а з лютого 2020-го – тимчасово виконував обов’язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 23 квітня президент призначив Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА. На сайті президента України з’явився указ про призначення.


призначення Івано-Франківськ Прикарпаття президент
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