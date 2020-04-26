Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив взялся читать Шевченко
Видео, на котором городской голова в вышиванке декламирует поэзию, Марцинкив выложил в Facebook, пишет RegioNews.
"Хочу зачитать вечный отрывок стихотворения нашего гения Тараса Григорьевича Шевченко. Присоединяйтесь к чтениям стихов Тараса Шевченко а также поздравляю с большой Ведущей Воскресеньем”, – сказал мэр.
Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 26 апреля 2020 г.
Справка: 26 апреля 1840 года увидело свет первое издание "Кобзаря". В Санкт - Петербурге, тиражом 1000 экземпляров вышел сборник стихов Тараса Шевченко, изданная на средства Петра Мартоса, в которую вошло восемь произведений: "Думы мои, думы мои, горе мне с вами!", "Перебендя", "Катерина", "Тополь", "Мысль", "К Основьяненко", "Иван Подкова", "Тарасова ночь".
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