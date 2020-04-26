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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
26 апреля 2020, 17:14 12

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив взялся читать Шевченко

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26 апреля 2020, 17:14 12
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Мэр Ивано-Франковска поздравил горожан по случаю годовщины "Кобзаря”, ведь 180 лет назад вышел первый сборник стихов Шевченко. Он зачитал свое любимое стихотворение Тараса Шевченко "Кавказ"
Фото: Страница Руслана Марцинкива в Facebook
Мэр Ивано-Франковска поздравил горожан по случаю годовщины "Кобзаря”, ведь 180 лет назад вышел первый сборник стихов Шевченко. Он зачитал свое любимое стихотворение Тараса Шевченко "Кавказ"

Видео, на котором городской голова в вышиванке декламирует поэзию, Марцинкив выложил в Facebook, пишет RegioNews.

"Хочу зачитать вечный отрывок стихотворения нашего гения Тараса Григорьевича Шевченко. Присоединяйтесь к чтениям стихов Тараса Шевченко а также поздравляю с большой Ведущей Воскресеньем”, – сказал мэр.

Опубликовано Русланом Марцінковим Воскресенье, 26 апреля 2020 г.

Справка: 26 апреля 1840 года увидело свет первое издание "Кобзаря". В Санкт - Петербурге, тиражом 1000 экземпляров вышел сборник стихов Тараса Шевченко, изданная на средства Петра Мартоса, в которую вошло восемь произведений: "Думы мои, думы мои, горе мне с вами!", "Перебендя", "Катерина", "Тополь", "Мысль", "К Основьяненко", "Иван Подкова", "Тарасова ночь".

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Ивано-Франковск мэр Тарас Шевченко стихи
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