Президент назначил председателя Ивано-Франковская ОГА

На должность назначен Виталий Федорив, который до этого исполнял обязанности председателя ОГА

Виталий Федорив. Фото: Ивано-Франковская ОГА

На должность назначен Виталий Федорив, который до этого исполнял обязанности председателя ОГА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента Украины.

"Назначить Федорова Виталия Васильевича председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации", - говорится в указе президента №155/2020.

Еще одним указом президент освободил Федорова от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской ОГА.

Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталием Федоривым. Подчеркнул важность решения актуальных проблем области. В частности, речь шла об экономическом развитии региона.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области. В 2000-м окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия", (инженер-экономист), в 2004 году – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы). С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 года был заместителем председателя, а с февраля 2020-го – временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Напомним, 23 апреля президент назначил Алексея Петрова председателем Закарпатской ОГА. На сайте президента Украины появился указ о назначении.