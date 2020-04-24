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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
24 квітня 2020, 11:43 2

На Прикарпатті зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19

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24 квітня 2020, 11:43 2
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За добу виявлено два нових летальних випадки
Фото з відкритих джерел
За добу виявлено два нових летальних випадки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

22 квітня на Прикарпатті кількість смертей від COVID-19 сягнула 40. Учора показник складав 43, сьогодні повідомляють про 45 померлих.

В Івано-Франківській області зафіксовано 684 випадків інфікування.

Найбільше хворих в Івано-Франківську - 175. Тут також зафіксована найвища кількість смертей.

Високі показники захворюваності у Калуському районі - 103, Надвірнянському - 99, Тисменицькому - 50, Рожнятівському - 38, Тлумацькому - 34, Галицькому - 34.

За даними Центру громадського здоров'я, 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.


Івано-Франківськ Прикарпаття коронавірус смерті
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