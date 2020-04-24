На Прикарпатті зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19

За добу виявлено два нових летальних випадки

Фото з відкритих джерел

За добу виявлено два нових летальних випадки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

22 квітня на Прикарпатті кількість смертей від COVID-19 сягнула 40. Учора показник складав 43, сьогодні повідомляють про 45 померлих.

В Івано-Франківській області зафіксовано 684 випадків інфікування.

Найбільше хворих в Івано-Франківську - 175. Тут також зафіксована найвища кількість смертей.

Високі показники захворюваності у Калуському районі - 103, Надвірнянському - 99, Тисменицькому - 50, Рожнятівському - 38, Тлумацькому - 34, Галицькому - 34.

За даними Центру громадського здоров'я, 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.