Президент призначив Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА
Про це пише RegioNews.
"Призначити ПЕТРОВА Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.
Довідка: Олексій Петров — український офіцер спецслужб, генерал-майор, начальник Управління СБУ в Кіровоградській області (з 2019).До цього був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік. 27 серпня 2019 року звільнений з посади керівника Департаменту контррозвідки і призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.
У власності Петрова квартира на 174 м. кв., шість земельних ділянок на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратних метрів. Чотири нежитлових приміщення, а також недобудований будинок.
Із автомобілів у родині вантажний Mercedes Vito, записаний на дружину.
Дружина посадовця Ірина Петрова є власницею двох товариств із обмеженою відповідальністю і торгової марки.
В СБУ Олексій Петров заробив за рік майже 600 тисяч гривень. Готівкою у нього 980 тисяч гривень, а у дружини 1,25 мільйона гривень.
Олексій Петров з дружиною виховують п'ятеро дітей: трьох синів і двох доньок.
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