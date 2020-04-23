Президент призначив Олексія Петрова головою Закарпатської ОДА

На сайті президента України з’явився указ про призначення Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації

На фото: Олексій Петров

На сайті президента України з’явився указ про призначення Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації

Про це пише RegioNews.

"Призначити ПЕТРОВА Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Довідка: Олексій Петров — український офіцер спецслужб, генерал-майор, начальник Управління СБУ в Кіровоградській області (з 2019).До цього був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік. 27 серпня 2019 року звільнений з посади керівника Департаменту контррозвідки і призначений начальником Управління СБУ в Кіровоградській області.

У власності Петрова квартира на 174 м. кв., шість земельних ділянок на 211, 188, 201, 161, 181, 158 квадратних метрів. Чотири нежитлових приміщення, а також недобудований будинок.

Із автомобілів у родині вантажний Mercedes Vito, записаний на дружину.

Дружина посадовця Ірина Петрова є власницею двох товариств із обмеженою відповідальністю і торгової марки.

В СБУ Олексій Петров заробив за рік майже 600 тисяч гривень. Готівкою у нього 980 тисяч гривень, а у дружини 1,25 мільйона гривень.

Олексій Петров з дружиною виховують п'ятеро дітей: трьох синів і двох доньок.