Ляшко: за роботу з COVID-19 лікарі отримають 300% доплати

Медики отримають доплати за роботу з пацієнтами з COVID-19 у розмірі 300% зарплати разом із нарахуванням зарплати за квітень

Фото: facebook:viktor.liashko

Медики отримають доплати за роботу з пацієнтами з COVID-19 у розмірі 300% зарплати разом із нарахуванням зарплати за квітень

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держава заплатить кожному лікарю, який працює з коронавірусною інфекцією, заплатить екстреній медичній допомозі, заплатить тим, хто забирає зразки на дослідження", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

Також він наголосив, що якщо лікарня має контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) і надає медичну допомогу у боротьбі з коронавірусом, то за квітень медики отримають обіцяні 300% доплати кожному медпрацівникові.

Ляшко зазначив, що такі доплати за березень отримали ті лікарні, де вже в березні було підтверджено випадки COVID-19.

Також він підкреслив, що "місцева влада може дофінансувати медиків, які працюють із коронавірусом".

Окрім того, головний санлікар додав, що МОЗ реагуватиме на всі випадки, де доплати не були виплачені.

"Якщо в Почаївській лікарні в березні були випадки коронавірусу, але кошти не прийшли, то це випадок, з яким потрібно розбиратися. Цей випадок завтра розбиратимемо з самого ранку, телефонувати до ОДА, до ДОЗ. Кошти мали прийти з медсубвенції до кожного департаменту охорони здоров'я", - сказав він.

Як повідомлялось раніше, українські лікарі, які три тижні працювали в італійських лікарнях і допомагали боротися з коронавірусом, повертаються додому.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає скорочення медичних працівників одним із головних наслідків впровадження медичної реформи в Україні.