На Прикарпатье зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19

За сутки обнаружено два новых летальных случая

Фото из открытых источников

За сутки обнаружено два новых летальных случая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

22 апреля на Прикарпатье количество смертей от COVID-19 достигло 40. Вчера показатель составлял 43, сегодня сообщают о 45 умерших.

В Ивано-Франковской области зафиксировано 684 случаев инфицирования.

Больше всего больных в Ивано-Франковске - 175. Здесь также зафиксировано наивысшее количество смертей.

Высокие показатели заболеваемости в Калушском районе - 103, Надвирнянском - 99, Тисменицком - 50, Рожнятовском - 38, Тлумацком - 34, Галицком - 34.

По данным Центра общественного здоровья, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.