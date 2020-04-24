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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 11:43 3

На Прикарпатье зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19

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24 апреля 2020, 11:43 3
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За сутки обнаружено два новых летальных случая
Фото из открытых источников
За сутки обнаружено два новых летальных случая

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

22 апреля на Прикарпатье количество смертей от COVID-19 достигло 40. Вчера показатель составлял 43, сегодня сообщают о 45 умерших.

В Ивано-Франковской области зафиксировано 684 случаев инфицирования.

Больше всего больных в Ивано-Франковске - 175. Здесь также зафиксировано наивысшее количество смертей.

Высокие показатели заболеваемости в Калушском районе - 103, Надвирнянском - 99, Тисменицком - 50, Рожнятовском - 38, Тлумацком - 34, Галицком - 34.

По данным Центра общественного здоровья, 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальные, 601 пациент выздоровел.


Ивано-Франковск Прикарпатье коронавирус смерти
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