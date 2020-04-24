Коронавірус в Україні: 477 нових випадків, всього хворих - 7647
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
На амбулаторному лікуванні 5 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники. Усього госпіталізовано 2 489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 103 людини, у тому числі одна дитина.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки.
Загалом 601 людина вже одужала, з них 109 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 370 випадків;
Волинська область — 203 випадки;
Дніпропетровська область — 195 випадків;
Донецька область — 24 випадки;
Житомирська область — 309 випадків;
Закарпатська область — 260 випадків;
Запорізька область — 163 випадки;
Івано-Франківська область — 684 випадки;
Кіровоградська область — 283 випадки;
м. Київ — 1122 випадки;
Київська область — 505 випадків;
Львівська область — 298 випадків;
Луганська область — 27 випадків;
Миколаївська область — 103 випадки;
Одеська область — 169 випадків;
Полтавська область — 161 випадок;
Рівненська область — 437 випадків;
Сумська область — 90 випадків;
Тернопільська область — 532 випадки;
Харківська область — 118 випадків;
Херсонська область — 77 випадків;
Хмельницька область — 65 випадків;
Чернівецька область — 1199 випадків;
Черкаська область — 234 випадки;
Чернігівська область — 19 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали.
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