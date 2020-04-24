Коронавірус в Україні: 477 нових випадків, всього хворих - 7647

За даними Центру громадського здоров'я, 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

Фото: flickr

За даними Центру громадського здоров'я, 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

На амбулаторному лікуванні 5 158 пацієнтів, з них 394 дитини та 1214 медпрацівники. Усього госпіталізовано 2 489 осіб, з них 109 дітей та 244 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 103 людини, у тому числі одна дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 193 людини, з них 99 чоловіків та 94 жінки.

Загалом 601 людина вже одужала, з них 109 медиків, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 370 випадків;

Волинська область — 203 випадки;

Дніпропетровська область — 195 випадків;

Донецька область — 24 випадки;

Житомирська область — 309 випадків;

Закарпатська область — 260 випадків;

Запорізька область — 163 випадки;

Івано-Франківська область — 684 випадки;

Кіровоградська область — 283 випадки;

м. Київ — 1122 випадки;

Київська область — 505 випадків;

Львівська область — 298 випадків;

Луганська область — 27 випадків;

Миколаївська область — 103 випадки;

Одеська область — 169 випадків;

Полтавська область — 161 випадок;

Рівненська область — 437 випадків;

Сумська область — 90 випадків;

Тернопільська область — 532 випадки;

Харківська область — 118 випадків;

Херсонська область — 77 випадків;

Хмельницька область — 65 випадків;

Чернівецька область — 1199 випадків;

Черкаська область — 234 випадки;

Чернігівська область — 19 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали.

Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)