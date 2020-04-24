Ляшко: в Україні можуть почати масове тестування на антитіла до коронавірусу
Україна може стати п'ятою країною у світі, де буде запущена масова діагностика для виявлення антитіл до коронавірусу.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" каналі "1+1", передає RegioNews.
"Україна може стати пʼятою країною у світі, де буде запущена масова ІФА-діагностика. Це буде показувати, перехворіли чи не перехворіли на коронавірус, чи сформований імунітет. Ми не маємо чітких наукових даних, якої тривалості буде цей імунітет. Але поки можемо судити про те, що в кого є наявні антитіла, там імунітет справляється три місяці", - зазначив Ляшко.
Також чиновник наголосив, що в Україні ще не запущене ІФА-тестування, оскільки тести тільки проходять випробування. Він додав, що українська лабораторна мережа готова проводити мільйон тестів на добу.
Раніше повідомлялось, що перед виходом з карантину в Україні буде запроваджено новий вид тестування - ІФА (імуноферментний аналіз).
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.
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