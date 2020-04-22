Івано-Франківськ: сесія міськради підтримала бізнес та медиків
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Депутати проголосували за рішення щодо зменшення ставки єдиного податку для платників єдиного податку І та ІІ групи на 1 місяць. Це стосується тих, хто не може працювати в час карантину і зареєстрований на території Івано-Франківської ОТГ.
Для створення сприятливого бізнес-клімату в Івано-Франківську скоротять терміни надання низки адміністративних послуг для бізнесу до 10 календарних днів.
Депутати проголосували за звільнення від орендної плати за користування комунальним майном на період з 12 березня до дня закінчення дії карантину закладів освіти, закладів, які надають побутові послуги (перукарні, майстерні і тп), об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, а також закладів сфери громадського харчування та ін.
Проголосували також за доплати медикам, які долучилися до боротьби з вірусом. Одноразова допомога у розмірі 10 000 гривень буде надаватися з подання керівника медичного закладу.
Нагадаємо, в Івано-Франківську запрацює штаб відновлення економіки для підтримки малого і середнього бізнесу.
Мер Івано-Франківська назвав ударом нижче пояса скасування субвенцій для ОТГ. Він також розцінює це як свідомий крок до знищення місцевого самоврядування.
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