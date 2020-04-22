Івано-Франківськ: сесія міськради підтримала бізнес та медиків

Сьогоднішня сесія міської ради спрямована на заходи для зменшення навантаження на підприємців під час карантину

Адмінбудівля. Фото зі сторінки Руслана Марцінківа у Facebook

Сьогоднішня сесія міської ради спрямована на заходи для зменшення навантаження на підприємців під час карантину

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Депутати проголосували за рішення щодо зменшення ставки єдиного податку для платників єдиного податку І та ІІ групи на 1 місяць. Це стосується тих, хто не може працювати в час карантину і зареєстрований на території Івано-Франківської ОТГ.

Для створення сприятливого бізнес-клімату в Івано-Франківську скоротять терміни надання низки адміністративних послуг для бізнесу до 10 календарних днів.

Депутати проголосували за звільнення від орендної плати за користування комунальним майном на період з 12 березня до дня закінчення дії карантину закладів освіти, закладів, які надають побутові послуги (перукарні, майстерні і тп), об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, а також закладів сфери громадського харчування та ін.

Проголосували також за доплати медикам, які долучилися до боротьби з вірусом. Одноразова допомога у розмірі 10 000 гривень буде надаватися з подання керівника медичного закладу.

Нагадаємо, в Івано-Франківську запрацює штаб відновлення економіки для підтримки малого і середнього бізнесу.

Мер Івано-Франківська назвав ударом нижче пояса скасування субвенцій для ОТГ. Він також розцінює це як свідомий крок до знищення місцевого самоврядування.