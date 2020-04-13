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Ірина Федоляк
Журналіст
13 квітня 2020, 12:23 6

Мер Івано-Франківська назвав ударом нижче пояса скасування субвенцій для ОТГ

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13 квітня 2020, 12:23 6
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Він також розцінює це як свідомий крок до знищення місцевого самоврядування
Руслан Марцінків. Фото: Facebook
Він також розцінює це як свідомий крок до знищення місцевого самоврядування

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Сьогодні відбудеться засідання Верховної Ради України. І вкотре готуються зміни, що, фактично, нанесуть черговий удар місцевому самоврядуванню, пише мер.

"Якщо в країнах Європи, уряд підтримує місцеві громади, то ми вкотре спостерігаємо протилежне. Адже, планується скасування субвенції для ОТГ, зменшується податкова база для органів місцевого самоврядування", - йдеться в дописі.

Натомість, видатки на прокуратуру, суд, правоохоронні органи залишаються без коригування. Їх зменшувати не планують. Окрім того, досить комічна ситуація склалася з доплатами медикам. Адже досі урядових коштів медичні працівники не отримали.

"Усі доплати зараз виплачує виключно місто. У березні на ці потреби профінансовано 6,5 млн грн. Таку ж суму передбачено й у квітні. А в офіційному листі МОЗ зазначено, що державних коштів не передбачено на це. Виплачуватися вони мають коштом місцевих бюджетів. І знову черговий приклад перекладання фінансових тягарів на плечі міста. Такі реалії сьогодення. Саме тому, ми з головами ОТГ звертаємося до уряду та народних депутатів дослухатися та зберегти субвенції", - зауважує Марцінків.

УДАР НИЖЧЕ ПОЯСУ #економіка_ІФ Сьогодні відбудеться засідання Верховної Ради України. І вкотре готуються зміни, що,...

Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Нагадаємо, в Івано-Франківську запрацює штаб відновлення економіки для підтримки малого і середнього бізнесу.


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