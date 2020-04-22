Ивано-Франковск: сессия горсовета поддержала бизнес и медиков

Сегодняшняя сессия городского совета направлена на мероприятия для уменьшения нагрузки на предпринимателей во время карантина

Админздание. Фото со страницы Руслана Марцинкива в Facebook

Сегодняшняя сессия городского совета направлена на мероприятия для уменьшения нагрузки на предпринимателей во время карантина

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Депутаты проголосовали за решение об уменьшении ставки единого налога для плательщиков единого налога І и ІІ группы на 1 месяц. Это касается тех, кто не может работать во время карантина и зарегистрирован на территории Ивано-Франковской ОТГ.

Для создания благоприятного бизнес-климата в Ивано-Франковске сократят сроки предоставления ряда административных услуг для бизнеса до 10 календарных дней.

Депутаты проголосовали за освобождение от арендной платы за пользование коммунальным имуществом на период с 12 марта до дня окончания действия карантина учреждения образования, учреждения, предоставляющие бытовые услуги (парикмахерские, мастерские и тп), объекты торговли непродовольственными товарами, а также заведения сферы общественного питания и др.

Проголосовали и за доплаты медикам, которые присоединились к борьбе с вирусом. Единоразовое пособие в размере 10 000 гривен будет предоставляться с подачи руководителя медицинского учреждения.

Напомним, в Ивано-Франковске заработает штаб восстановления экономики для поддержки малого и среднего бизнеса.

Мэр Ивано-Франковска назвал ударом ниже пояса отмены субвенций для ОТГ. Он также расценивает это как сознательный шаг к уничтожению местного самоуправления.