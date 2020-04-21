Сумний Великдень: на Прикарпатті 556 хворих COVID-19, медзаклади Івано-Франківська переповнені

Впродовж Великодніх свят померло п'ятеро людей, у двох уже підтвердили коронавірус, очікують результати решти

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Впродовж Великодніх свят померло п'ятеро людей, у двох уже підтвердили коронавірус, очікують результати решти

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Понад 500 уражених коронавірусом на Прикарпатті. Область у трійці лідерів за кількістю хворих. Міські заклади, практично, переповнені, йдеться в дописі.

"15 пацієнтів у міських лікарнях - у важкому стані. А загалом впродовж Великодніх свят померло 5 людей. Із них у 2-х підтверджено коронавірус, а ще на 3 результати чекаємо. Статистика сумна. Тому ще раз закликаю франківців дотримуватися карантину і не нехтувати заходами безпеки", - наголошує мер.

СУМНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ #медицина_ІФ Понад 500 уражених коронавірусом на Прикарпатті. Ми у трійці лідерів за кількістю хворих.... Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 20 квітня 2020 р.

"Ми в п'ятницю попросили департамент охорони здоров'я призупинити госпіталізацію у міські медзаклади, адже вони уже були переповнені. Велика кількість лікарів і медичних сестер хвора, тому просили госпіталізувати пацієнтів в обласну клінічну лікарню, фтизіопульмонологічний центр, заклади довкола Івано-Франківська", - повідомила під час оперативної наради начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківська Марія Бойко.

За три місяці в міських закладах проліковано 1065 пацієнтів із пневмонією. Наразі у важкому стані перебуває 15 людей. Один чоловік перебував на ШВЛ, але сьогодні вранці він помер.

В Івано-Франківську, разом з приміськими селами Підлужжя та Черніїв, 121 підтверджений випадок захворювання на коронавірус. Померло 14 жителів міста, зауважує Бойко.

В Івано-Франківській області 556 випадків інфікування COVID-19. 37 із них - летальні. 27 пацієнтів одужали.

Оперативна нарада Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 20 квітня 2020 р.

В Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.