Івано-Франківськ: запрацює штаб відновлення економіки
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Після завершення карантину важливо, щоб економіка запрацювала. Наразі найбільше страждає малий і середній бізнес.
"Тому, прийняли рішення створити Штаб відновлення економіки в нашій громаді після карантинних заходів. Це необхідний крок. Навіть за умов карантину кожен з нас може підтримати місцевих виробників. Адже зараз, в період швидкого розвитку інформаційних технологій, в сучасному світі все більше поширюється сфера інтернет-продажів", - пише мер.
Хтось з виробникі має сайт, сторінку в Facebook чи інстаграм і продає там свою продукцію. Хтось продає по мобільному телефону. Штаб створюється для підтримки цих людей, щоб жителі міста купували своє, домашнє.
"Також розглядаємо варіант проведення ярмарків з дотриманням усіх карантинних вимог, щоб дати можливість селянам продати свою продукцію. Це корисно як і для покупців, так і для продавців", - йдеться в повідомленні.
Важливим кроком Марцінків назвав і підтримку комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста.
Нагадаємо, Вінниця вп'яте перемогла в рейтингу комфортності міст України. Друге місце зайняв Луцьк, а третє - Івано-Франківськ. А от найгірше жити в Миколаєві та Чернівцях.
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