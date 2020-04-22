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22 квітня 2020, 09:52 105

Коронавірус в Україні: 467 нових випадків, всього хворих - 6592

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22 квітня 2020, 09:52 105
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За даними Центру громадського здоров'я, 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків
За даними Центру громадського здоров'я, 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

На амбулаторному лікуванні 4 466 пацієнтів, з них 334 дитини. Усього госпіталізовано 2 126 осіб, з них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 92 людини.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 174 людини, з них 90 чоловіків та 84 жінок.

Загалом 424 людини вже одужали, з них 27 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організм

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 349 випадків;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 150 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 287 випадків;

Закарпатська область — 218 випадків;

Запорізька область — 141 випадок;

Івано-Франківська область — 589 випадків;

Кіровоградська область — 251 випадок;

м. Київ — 989 випадків;

Київська область — 390 випадків;

Львівська область — 274 випадки;

Луганська область — 26 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 148 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 353 випадки;

Сумська область — 86 випадків;

Тернопільська область — 471 випадок;

Харківська область — 82 випадки;

Херсонська область — 72 випадки;

Хмельницька область — 54 випадки;

Чернівецька область — 1053 випадки;

Черкаська область — 206 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що на 21 квітня в Україні було 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали.


коронавірус Україна МОЗ статистика хвороба смерть
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