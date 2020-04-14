Коронавірус дістався Чернівецького СІЗО
Про це пише RegioNews з посиланням на ІА АСС.
Випадок стався у березні, проте відомо про нього стало тільки зараз.
Про інфікування у СІЗО журналістам повідомила радниця голови Чернівецької ОДА Марія Жиряда.
Відомо, що після появи симптомів інфекційного захворювання, засуджену перевели до Чернівецької обласної клінічної лікарні. Потім в пацієнтки лабораторно підтвердили коронавірус. Наразі жінка перебуває у лікувальному закладі. Про це зазначають у Державній кримінально-виконавчій службі.
"Зараз жінка перебуває на лікуванні. Згідно з офіційним повідомленням, серед працівників та арештантів, які перебувають у в’язницях, станом на 6 квітня немає жодного випадку зараження COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Інформації про контактних осіб інфікованої та про те, як вірс потрапив у СІЗО немає.
Нагадаємо, У лікарнях Буковини через коронавірус перебуває майже 300 осіб, семеро – на ШВЛ
Всього у Чернівецькій області зафіксовано 546 випадків інфікування коронавірусом (13 випадків - летальні, 21 пацієнт - одужав).
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