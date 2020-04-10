В Івано-Франківську чоловік продавав дані з баз митної та прикордонної служб

Зловмисник розповсюджував конфіденційну інформацію з баз даних державної митної та прикордонної служб України

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Зловмисник розповсюджував конфіденційну інформацію з баз даних державної митної та прикордонної служб України

Про це інформують RegioNews із посиланням на Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Фахівці з кібербезпеки СБУ зафіксували, що на спеціалізованих інтернет-сервісах з’явилися оголошення з пропозиціями придбати інформацію з баз даних Державної митної та прикордонної служб України.

Під час перевірки з’ясувалося, що "продавець" під фейковими обліковими записами обіцяє клієнтам дані, зокрема, про перетин кордону українськими громадянами та іноземцями, транспортними засобами, терміни їх перебування за кордоном. Такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване розповсюдження якої заборонено законом. Оплату від замовників зловмисник приймав на банківські картки.

Оперативники спецслужби встановили, що анонімним продавцем є житель Івано-Франківська, задокументували декілька епізодів продажу ним інформації з обмеженим доступом. Клієнтами зловмисника були мешканці різних регіонів України. У ході обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, сімкарти, ноутбук і планшет, за допомогою яких зловмисник розміщував незаконні оголошення, та банківські картки, на які приймав оплату "послуг".

Матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, щодо несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, передано до суду.

Нагадаємо, бойовика "ЛНР" ув'язнили на 15 років. У Тернополі заочно до 15 років ув'язнення засудили бойовика ЛНР, який на Донбасі воював проти ЗСУ на боці російських військових-окупантів.