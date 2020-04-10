18:13  10 квітня
СБУ допитала Гео Лероса у справі плівок брата Єрмака
19:02  10 квітня
Російські соцмережі в Україні пропонують заборонити ще на три роки
19:56  10 квітня
Зеленський пообіцяв урізати зарплати державних чиновників
UA | RU
UA | RU
10 квітня 2020, 18:20 7

В Івано-Франківську чоловік продавав дані з баз митної та прикордонної служб

Читайте также
на русском языке
10 квітня 2020, 18:20 7
Читайте также на русском языке
Зловмисник розповсюджував конфіденційну інформацію з баз даних державної митної та прикордонної служб України
Фото ілюстративне
Зловмисник розповсюджував конфіденційну інформацію з баз даних державної митної та прикордонної служб України

Про це інформують RegioNews із посиланням на Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

Фахівці з кібербезпеки СБУ зафіксували, що на спеціалізованих інтернет-сервісах з’явилися оголошення з пропозиціями придбати інформацію з баз даних Державної митної та прикордонної служб України.

Під час перевірки з’ясувалося, що "продавець" під фейковими обліковими записами обіцяє клієнтам дані, зокрема, про перетин кордону українськими громадянами та іноземцями, транспортними засобами, терміни їх перебування за кордоном. Такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване розповсюдження якої заборонено законом. Оплату від замовників зловмисник приймав на банківські картки.

Оперативники спецслужби встановили, що анонімним продавцем є житель Івано-Франківська, задокументували декілька епізодів продажу ним інформації з обмеженим доступом. Клієнтами зловмисника були мешканці різних регіонів України. У ході обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, сімкарти, ноутбук і планшет, за допомогою яких зловмисник розміщував незаконні оголошення, та банківські картки, на які приймав оплату "послуг".

Матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, щодо несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, передано до суду.

Нагадаємо, бойовика "ЛНР" ув'язнили на 15 років. У Тернополі заочно до 15 років ув'язнення засудили бойовика ЛНР, який на Донбасі воював проти ЗСУ на боці російських військових-окупантів.


Івано-Франківськ СБУ кримінал
СБУ допитала Гео Лероса у справі плівок брата Єрмака
10 квітня 2020, 18:13
У СБУ і Зеленського виникли питання щодо якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи на коронавірус у Миколаївській області
10 квітня 2020, 17:40
СБУ в Миколаївській області відкрила кримінальне провадження на голову ОДА Стадніка
10 квітня 2020, 16:57
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
10 квітня 2020, 18:22
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
09 квітня 2020, 13:07
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Інна Усачова
Ярослава Гресь
Павло Ковтонюк
Всі блоги »
Уроки зроблені, а знань немає. Як українські школярі вчаться на карантині
10 квітня 2020, 12:10
Черкащина: хто контролює 80% автовокзалів регіону
09 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Нех@й шастать! або Як заробити на карантині? – НеПогода
10 квітня 2020, 17:23
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Всі відео »
Рінат Ахметов
Куратор по боротьбі з COVID-19 в Івано-Франківській, Львівській, Донецькій та Луганській областях
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »